O Sporting ainda procura acordo para contratar Sporar e vender Bruno Fernandes.



Mas vamos por partes.



Os leões estiveram reunidos com os responsáveis do Slovan Bratislava esta tarde, mas Hugo Viana mostrou-se intransigente em relação ao valor a pagar pelo avançado. Ainda assim, as duas partes estão a aproximar-se e vão continuar a negociar nos próximos dias.



A situação de Bruno Fernandes é distinta.



Jorge Mendes está a intermediar as negociações entre Sporting e Manchester United e tem estado em contacto com dirigentes dos dois clubes. Para já, ainda não há acordo para a transferência do internacional português para Inglaterra.



O emblema inglês pretende ceder jogadores aos verde e brancos para reduzir os 70 milhões exigidos por Frederico Varandas. Porém, os avultados salários dos futebolistas dos «red devils» têm impedido o acordo. As duas partes vão prosseguir as conversas de forma a alcançarem uma plataforma de entendimento.