O Almería anunciou a contratação de Guilherme Schettine por empréstimo do Sporting de Braga, tal como o Maisfutebol noticiou oportunamente.



Em comunicado, o clube orientado por José Gomes informam que fica com opção de contratar o brasileiro em definitivo aos bracarenses no final da temporada.



Schettine, de 25 anos, foi contratado ao Santa Clara no último defeso, mas não fez qualquer golo em 18 jogos pelo Sp. Braga.