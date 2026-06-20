Mercado
Há 52 min
OFICIAL: Grillitsch exerce opção e deixa o Sp. Braga
Médio internacional austríaco tinha contrato por mais uma temporada
Médio internacional austríaco tinha contrato por mais uma temporada
O médio internacional austríaco Florian Grillitsch não vai continuar no Sporting de Braga. Os bracarenses confirmaram a saída ao início da tarde deste sábado, em comunicado.
«O SC Braga informa que Florian Grillitsch exerceu a opção contratualmente prevista e nas condições mutuamente acordadas entre as partes, cessando a sua ligação ao clube», refere o Sporting de Braga, em comunicado.
Grillitsch tinha contrato até 2027, mas com opção de cessar a ligação ao final da época 2025/26, algo que se confirma.
O médio de 30 anos fez 36 jogos, três golos e duas assistências pelo Sporting de Braga. Antes, representou Werder Bremen, Hoffenheim, Ajax e Valladolid.
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