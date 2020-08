Hassan foi contratado em definitivo pelo Olympiakos ao Sp. Braga, tal como o Maisfutebol escreveu.



Numa curta nota, o emblema grego apenas refere que chegou a acordo com o clube português para a contratação do avançado.



Segundo apurou o nosso jornal, o internacional egípcio custou cerca de dois milhões de euros ao conjunto orientado por Pedro Martins.Este é, de resto, um passo natural na carreira do avançado de 27 anos, que nas últimas duas épocas jogou uma e meia no conjunto grego, marcando 23 golos em 51 jogos.



Hassan chegou a Portugal em 2011 para a equipa de juniores do Rio Ave, mudou-se para o Sp. Braga em 2015.