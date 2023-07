O Sporting de Braga anunciou a contratação de José Fonte, confirmando a informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



16 anos depois de ter trocado o Estrela da Amadora pelo Crystal Palace, o defesa d 39 anos regressa a Portugal, tendo assinado por uma temporada com o emblema minhoto.



O central campeão europeu por Portugal em 2016, tem 50 internacionalizações e um golo pela seleção A. Ao longo da sua carreira profissional, Fonte, que fez formação no Sporting, Penafiel e Sacavenense, representou entre outros clubes West Ham, Southampton e Lille. Nas últimas cinco temporadas, Fonte esteve ligado ao Lille, clube do qual se despediu esta terça-feira com uma mensagem nas redes sociais.