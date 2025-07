Mario Dorgeles é reforço do Sp. Braga, anunciaram os minhotos, esta sexta-feira, confirmando-se a informação avançada pelo Maisfutebol.

O Sp. Braga investe 11 milhões de euros na totalidade do passe de Mario Dorgeles, já que o acordo prevê mais dois milhões de euros em bónus, com o Nordsjaelland a reservar 10 por cento de uma mais-valia para uma futura transferência do jogador.

Internacionalmente, na Costa do Marfim, ou no meio, descobrimos o nosso ganês do Right to Dream, que recentemente ultrapassou o nosso dinamarquês do Nordsjaelland. Por fim, ele marcou dois gols e deu quatro assistências, em 31 jogos.

