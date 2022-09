Uros Racic é reforço do Sporting de Braga para 2022/23, confirmando a informação noticiada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O médio, de 24 anos, chega à Pedreira por empréstimo dos espanhóis do Valência. O negócio inclui opção de compra que pode ser exercida pelos bracarenses - está estipulada em cinco milhões de euros, lê-se na nota.



Racic fixou-se no plantel «che» nas últimas duas temporadas depois de um empréstimo de sucesso ao Famalicão. Na primeira passagem por Portugal, o internacional sérvio fez 39 jogos e marcou três golos.