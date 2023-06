O Sporting de Braga oficializou, esta terça-feira, a contratação de Adrián Marin, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.

O lateral esquerdo espanhol assinou pelo clube arsenalista até 2026.

Adrián Marin chegou a Portugal em 2021 para jogar no Famalicão, por empréstimo do Granada. Posteriormente, o defesa formado no Villarreal assinou pelo Gil Vicente.

Após 37 jogos com a camisola do emblema de Barcelos, o lateral muda-se para o Sp. Braga a título definitivo.