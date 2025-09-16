O extremo Kiton Ekoli é reforço do Sporting de Braga, tendo assinado contrato até 2028, chegando aos minhotos para integrar a equipa sub-23.

«Kiton Ekoli é reforço do SC Braga. O extremo, de 18 anos, chega proveniente do Jong KV Mechelen, assinou um vínculo até 2028 e vai integrar os Sub-23 liderados por Wender Said», informa o Sp. Braga, em comunicado.

Ekoli nasceu em França e tem dupla nacionalidade (belga e congolesa) e representava a equipa secundária do Mechelen, já depois de ter passado pela formação do Gent.

