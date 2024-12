Gorby renovou contrato com o Sp. Braga, informou o clube esta terça-feira.



Em comunicado, os bracarenses informam que o médio fica vinculado ao clube até 2028 - acrescenta um ano ao contrato anterior.



Recrutado ao Nantes em 2020, o francês integrou os sub-19 do Sp. Braga e passou ainda pelos sub-23 e pela equipa B até ser estreado por Carlos Carvalhal a 17 de outubro de 2021, num jogo contra o Moitense, da Taça de Portugal. Cerca de dois meses depois, o jogador participou na primeira partida da Liga num duelo com o Estoril.



No ano seguinte, em 2022/23, Gorby integrou o plantel principal do Sp. Braga, mas cumpriu apenas 13 jogos e no ano seguinte foi cedido ao Paços de Ferreira (somou dois golos em 36 aparições). De volta à Pedreira esta época, o atleta de 22 anos soma 17 presenças pelo emblerma minhoto.