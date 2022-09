O Sporting de Braga inscreveu Eduardo Teixeira na Liga.



O médio brasileiro é um dos nomes que surge na última atualização de inscritos no organismo divulgada às 19h00.



O jogador de 29 anos foi recrutado pelos bracarenses ao Estoril em 2018, mas cumpriu apenas dez jogos. Na temporada seguinte, Eduardo Teixeira foi cedido aos gregos do Xanthi e no último ano jogou no Náutico.