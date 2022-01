O Tenerife mostrou-se interessado em contratar Mario González ao Sporting de Braga. O avançado espanhol é uma das opções do emblema espanhol para reforçar o ataque, confirmou o treinador Luis Miguel Ramis.



«Mario González é um jogador que gostamos e que há muito é seguido pela direção. Temos muito claro o que pretendemos e um leque de jogadores que cumprem esses requisitos. A sua chegada à ilha não depende do Tenerife nem do jogador», referiu o técnico, em conferência de imprensa, deixando implícito que tudo depende do emblema bracarense.



Recrutado ao Tondela no verão passado, González soma quatro golos em 25 jogos pelo Sp. Braga.