Está praticamente fechada a mudança do futebolista espanhol Pedro Porro, do Sporting para o Tottenham. Segundo apurou o Maisfutebol, o negócio ficou definido nas últimas horas e o emblema inglês vai pagar 47,5 milhões de euros pela transferência.

Porro tinha falhado o treino desta segunda-feira, na preparação para o jogo com o Sp. Braga, tendo o Sporting confirmado, ao nosso jornal, que a situação foi devidamente autorizada pelo clube, devido à possível saída ainda nesta janela de mercado.

O acordo esteve bloqueado, mas teve avanços e o espanhol viaja nas próximas horas para Londres, para consumar a transferência para a equipa comandada por Antonio Conte.

O negócio envolve, ainda, uma cedência por parte do Tottenham, ao Sporting, do passe do futebolista inglês Marcus Edwards. Leões e londrinos dividem o passe do extremo (50 por cento cada um), mas os verde e brancos vão ficar agora com mais 15 por cento do passe do atleta.

O lateral já tinha deixado sinais de despedida aos adeptos, em Leiria, após a final da Taça da Liga, na noite de sábado.

Porro, que tinha contrato com o Sporting até 2025 e uma cláusula de 45 milhões de euros, sai assim mais cedo de Alvalade, ao fim de duas épocas e meia.

Pelo Sporting, Porro conquistou uma Liga e duas Taças da Liga. Fez um total de 98 jogos e marcou 12 golos.