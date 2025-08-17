A cláusula de rescisão de Morten Hjulmand no Sporting, fixada nos 80 milhões de euros, vai voltar a ter validade somente no verão de 2026, ou seja, quando a atual temporada (2025/26) já estiver encerrada, sabe o Maisfutebol.

Neste momento, recorde-se, o médio dinamarquês não tem qualquer valor máximo fixado em contrato com os leões, algo que começou a valer a partir do último dia 15 de junho.

Desde então, a SAD leonina poderia - e ainda pode - pedir qualquer preço no mercado para os clubes interessados, entre eles a Juventus e o Manchester United.

A decisão mais recente, entretanto, é muito bem clara nos bastidores: Hjulmand não está à venda e vai representar a equipa verde e branca por pelo menos mais uma temporada.

Bicampeão nacional com o Sporting, Morten Hjulmand, de 26 anos, tem contrato com validade até junho de 2028.