Intermediário no negócio de Bruno Fernandes para o Manchester United, Jorge Mendes não garante que o negócio fique concluído nesta janela de mercado. No entanto, o empresário assegurou que o internacional português vai sair no verão.



«Não sei. Se o Bruno não sair agora, irá sair de certeza no verão. O Sporting já começou a falar com outros clubes. Algo irá acontecer, mas não estou certo se será agora ou no final da temporada», disse o empresário português ao portal Goal, à margem do encontro da Associação Mundial de Agentes que se realiza em Londres.



Lembre-se que Jorge Mendes está a intermediar as conversas entre os dois clubes. Bruno Fernandes disputou noventa minutos na partida do Sporting frente ao Sp. Braga, da última terça-feira, a contar para as meias-finais da Taça da Liga.



