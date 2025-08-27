O Sporting reformulou a proposta para o Nottingham Forest por Jota Silva e, segundo apurou o Maisfutebol, subiu para entre dois ou três milhões de euros o valor da taxa de empréstimo, a depender de objetivos (individuais e coletivos).

A última investida da SAD dos leões passa por incluir uma opção de compra ao término do acordo, tendo ignorado então qualquer possibilidade de existir uma obrigação de compra.

Pedido de Rui Borges, com quem trabalhou no V. Guimarães, o extremo português já foi autorizado pelos ingleses a trocar de clube, tendo, claro, a preferência pelo regresso ao futebol português, sobretudo para jogar em Alvalade.

Aos 26 anos, Jota Silva chegou ao Nottingham Forest na temporada passada. Ao todo, fez 38 jogos oficias e anotou quatro golos e duas assistências.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências