O Besiktas oficializou a contratação de Valentin Rosier, conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



Segundo o emblema de Istambul, o lateral-direito chega por empréstimo do Sporting. O nosso jornal sabe que o Besiktas fica com a possibilidade de comprar 90 por cento do passe do gaulês por sete milhões de euros.



O francês de 24 anos chegou a Alvalade na época passada proveniente do Dijon por 5,67 milhões. No entanto, Rosier nunca se afirmou na equipa verde e branca, tendo disputado apenas 16 partidas.