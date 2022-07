O Pafos anunciou a contratação de Bruno Tavares (ex-Sporting).



Tal como o Maisfutebol adiantou, o avançado deixa os leões a título definitivo para assinar pela equipa cipriota. O Sporting reserva, ainda assim, 50 por cento de uma futura venda do jogador de 20 anos.



No entanto, o Pafos dá conta apenas da chegada de Bruno Tavares, sem especificar a duração do vínculo entre as duas partes.



Bruno Tavares realizou toda a formação no Sporting, clube onde chegou com oito anos. Foi ainda internacional em todos os escalões até aos sub-20.