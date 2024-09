O futebolista dinamarquês Conrad Harder é reforço do Sporting, tendo assinado contrato válido por cinco épocas, até junho de 2029, informou a SAD dos verde e brancos, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Segundo a nota oficial, e tal como o Maisfutebol noticiou, o Sporting paga 19 milhões de euros pela contratação do avançado de 19 anos, proveniente do Nordsjaelland, que fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

«A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, que chegou a acordo com o clube dinamarquês FC Nordsjaelland A/S para a aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Conrad Harder Weibel Schandorff pelo montante fixo de €19.000.000,00 (dezanove milhões euros)», começa por referir a SAD leonina.

O clube dinamarquês «ficou com o direito a receber o montante correspondente a 20 por cento da mais-valia de uma futura transferência», informa a SAD do Sporting à CMVM, sendo que «essa percentagem poderá ser reduzida para até dez por cento, por opção da Sporting SAD ou em função da concretização de determinados objectivos desportivos de natureza individual e colectiva até ao montante máximo variável de €3.000.000,00 (três milhões de euros)».

Quanto ao mecanismo de solidariedade, os montantes relativos «serão suportados pelo FC Nordsjaelland», informa a SAD do Sporting.

«A Sporting SAD e o jogador celebraram um contrato de trabalho desportivo válido por cinco épocas desportivas, ou seja, até 30 de Junho de 2029, prevendo uma cláusula de rescisão no valor de €80.000.000,00 (oitenta milhões de euros)», conclui-se, no documento.

Harder já foi inscrito na Liga e vai vestir a camisola com o número 19. Junta-se a Viktor Gyökeres, Rodrigo Ribeiro e Rafael Nel nas opções mais válidas para o centro do ataque dos leões na época 2024/25.

Às 19h06, o Sporting partilhou, através dos seus canais oficiais, a chegada de Harder e as primeiras declarações do jogador. «É um grande clube e tenho grandes ambições. Espero conquistar troféus e marcar muitos golos», começou por referir o jovem avançado.

Harder revela ainda que quando soube do interesse do Sporting, ficou «muito honrado» e não teve dificuldade em tomar uma decisão: «Era o que eu queria e foi uma escolha fácil para mim».

Conrad Harder será o terceiro dinamarquês a vestir a camisola dos leões depois do guarda-redes Peter Schmeichel e do atual capitão Morten Hjulmand. O objectivo do jovem jogador passa, também, por dar continuidade a esse legado: «Espero conquistar muitos troféus e dar seguimento aos passos deles. Seria muito bom», comentou.

Harder já falou com o compatriota e capitão de equipa, Morten Hjulmand. «Falei com ele há alguns dias. Disse-me que era uma grande oportunidade para mim, que se trata de um grande clube e que estava à minha espera. Explicou-me que a Liga é muito forte, que se adequa a mim e que o ambiente é muito bom. E ainda que o Estádio José Alvalade é fantástico», revelou.

A fechar, Harder define-se como um «um jogador forte e muito físico» e admitiu que espera «gostar dos adeptos, que são incríveis». «Estou entusiasmado para os conhecer», referiu ainda o segundo reforço mais caro do Sporting.