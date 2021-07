O Estoril anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do avançado Leonardo Ruiz, ex-Sporting.

Leonardo Ruiz chegou a Portugal via FC Porto, em 2014, por empréstimo do Atlético Nacional, da Colômbia. Esteve dois anos nos dragões e mudou-se depois para o Sporting, primeiro cedido pela equipa colombiana e depois em definitivo. Nunca teve a sua oportunidade na equipa principal e acabou cedido durante várias épocas. Chega agora ao Estoril para jogar na Liga, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado: os leões mantêm metade do passe.

«Cheguei a um grande clube. Os meus companheiros receberam-me muito bem. Parece que somos uma família e espero aproveitar esta oportunidade da melhor maneira», disse o jogador de 25 anos às redes sociais do clube.

O Estoril está de regreso à Liga, depois de anos no segundo escalão do futebol nacional. Para a nova época já tinha garantido os reforços Lucas Áfrico (ex-Marítimo), David Bruno (ex- Astra Giurgiu), Simão Júnior (ex-Cova da Piedade) e Racine Coly (ex-Nice).