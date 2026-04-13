O médio Rodrigo Nogueira, de apenas 17 anos, assinou um contrato profissional com o Sporting, clube que representa desde 2022, quando deixou o Benfica para rumar aos leões.

Internacional sub-15 e sub-16 por Portugal, Rodrigo disputou, esta época, 23 jogos pelos juniores B leoninos, segundos classificados na fase de apuramento de campeão, atrás do FC Porto.

🗣️ "É um clube enorme, com uma grande história e um dia ambiciono poder estar no Estádio José Alvalade, com a bancada cheia, a fazer o que mais gosto.”



Rodrigo Nogueira assina contrato profissional ✍️ #ADNSporting

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«É um sentimento muito especial e estou muito feliz por esta conquista, não só por mim como também pelos meus pais. É um orgulho para eles e fico muito satisfeito por continuar de Leão ao peito», confessou o jogador, ao site do clube.

Elegendo Morten Hjulmand como a sua principal referência, Rodrigo Nogueira sonha em «chegar à equipa principal do Sporting». «Um dia, ambiciono poder estar no Estádio José Alvalade, com a bancada cheia, a fazer o que mais gosto», partilhou.

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