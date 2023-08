Fatawu vai jogar no Leicester por empréstimo do Sporting, informou o clube inglês.



Segundo os «foxes», a cedência do internacional ganês é válida até final da temporada. O emblema do segundo escalão de Inglaterra não refere a existência de uma opção de compra sobre o jogador de 19 anos no acordo estabelecido com os leões.



Fora dos planos de Amorim para a época 2023/24, Fatawu esteve um ano em Alvalade tendo participado em 12 jogos pela equipa principal do Sporting.