OFICIAL: Sporting empresta Mateus Fernandes ao Estoril

Mateus Fernandes é reforço do Estoril por empréstimo do Sporting, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol oportuno.



A cedência do médio aos canarinhos é válida até ao fim da temporada. O jovem formado em Alcochete vai ter assim a oportunidade de jogar na Liga depois de ter feito apenas oito jogos pela equipa principal dos leões nas últimas duas temporadas.



Mateus Fernandes, de 19 anos, tem contrato válido até junho de 2027.