O angolano Gelson Dala está nas cogitações do Rio Ave e o regresso a Vila do Conde é um cenário em cima da mesa, caso haja um acordo para a cedência junto do Sporting, de modo a que o avançado prossiga a carreira em Portugal.

Na terça-feira, o avançado de 23 anos foi devolvido pelos turcos do Antalyaspor aos leões, ao fim de meia época de empréstimo.

O internacional angolano é um nome bem visto no Rio Ave, sobretudo depois da época 2018/2019, na qual, cedido pelos leões, fez 26 jogos e sete golos pela equipa que foi orientada por Daniel Ramos e por José Gomes.

Neste mercado de inverno, o Rio Ave pondera a contratação de uma alternativa a Tarantini e Filipe Augusto no meio-campo.

Só com as 17 jornadas da Liga por disputar esta época, depois das eliminações das taças, o plantel às ordens de Carlos Carvalhal pode também ter alguma cedência ou saída de jogadores menos utilizados. Junio Rocha, Joca e Gabrielzinho são alguns dos nomes com menos minutos, ainda que não sejam considerados excedentes, até porque os últimos dois foram utilizados já em dois jogos em janeiro e tem estado com frequência nas opções para jogo.

