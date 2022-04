O presidente do Santa Clara, Ricardo Pacheco, confirmou que o negócio para a transferência de Hidemasa Morita para o Sporting está «bem encaminhado». Além disso, o dirigente aproveitou para esclarecer a ausência do internacional nipónico do jogo no Dragão, desmentindo que este tenha recusado jogar.



«O Morita é um profissional exemplar, um jogador de seleção e um atleta fantástico. Ele jogou pela seleção na semana passada e acusou dores num pé. Por precaução e opção técnica, não jogou. Não se recusou a jogar. Um profissional desta categoria não poderia ter semelhante comportamento», começou por referir, à TSF.



«O Morita é um jogador fantástico. (...) Joga com os dois pés, tem uma visão de jogo fantástica e está a ser desejado por muitas equipas. Há em cima da mesa uma proposta do Sporting. Eu fui nomeado pelo Conselho de Administração da SAD para negociar uma eventual transferência do Morita. O clube deixou claro que jamais seria possível realizar o negócio abaixo de determinados valores. Nós, enquanto clube, melhorámos o que existia em cima da mesa. Da minha parte o dossier está quase concluído. Creio que [o negócio] está bem encaminhado, agora a decisão é do Conselho

de Administração da SAD», esclareceu ainda.



Ricardo Pacheco acrescentou que os valores para a venda do médio de 26 anos são superiores aos 2,5 milhões de euros, noticiados em alguma imprensa desportiva.



«A transparência e a verdade acima de tudo. Escreveu-se que o presidente estaria de acordo com a alienação dos direitos desportivos e económicos do jogador por qualquer coisa como 2,5 milhões de euros. Isso não é verdade. Fizemos finca-pé para que não se repitam negociações menos felizes. Tentámos fazer o nosso melhor e melhorámos a proposta. Quando o Morita veio, trazido por um grande senhor do futebol que já não está no Santa Clara, prescindiu de um ordenado superior para jogar no futebol europeu», explicou.



O líder do clube açoriano frisou que «não há um braço de ferro» com Morita, lembrando que o Santa Clara «tem dificuldades como todos os clubes».



Morita, de 26 anos, chegou a Portugal em 2020/21 e desde então disputou 53 jogos pelos insulares.