O internacional sub-21 dinamarquês Silas Andersen está fechado no Sporting, apurou o Maisfutebol.

No imediato, os leões vão pagar ao Hacken 7,250 milhões de euros, mas o valor pode crescer até aos 10 milhões de euros caso se cumpram os objetivos estipulados no acordo entre os dois clubes.

Andersen vai assinar por cinco temporadas com o Sporting, num contrato blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

O médio, de 21 anos, disputou até ao momento 11 jogos pelo Hacken, na Suécia, tendo apontado três golos.