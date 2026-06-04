Mercado
Há 34 min
Silas Andersen já não foge ao Sporting
Médio dinamarquês vai assinar por cinco épocas com os leões, num negócio que pode chegar aos 10 milhões de euros
Médio dinamarquês vai assinar por cinco épocas com os leões, num negócio que pode chegar aos 10 milhões de euros
O internacional sub-21 dinamarquês Silas Andersen está fechado no Sporting, apurou o Maisfutebol.
No imediato, os leões vão pagar ao Hacken 7,250 milhões de euros, mas o valor pode crescer até aos 10 milhões de euros caso se cumpram os objetivos estipulados no acordo entre os dois clubes.
Andersen vai assinar por cinco temporadas com o Sporting, num contrato blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.
O médio, de 21 anos, disputou até ao momento 11 jogos pelo Hacken, na Suécia, tendo apontado três golos.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS