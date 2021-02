O Sporting de Braga oficializou as contratações de Cristián Borja e de Andraz Sporar envolvidos no negócio de Paulinho para Alvalade, conforme adiantou o Maisfutebol oportunamente.



Os bracarenses informam que o internacional colombiano custou três milhões de euros aos cofres do clube e assinou por quatro anos e meio. Os minhotos acrescentam que a realização do negócio só foi possível porque os leões aceitaram pagar a diferença salarial do defesa entre o seu contrato anterior e o novo.



Além disso, o Sp. Braga recebe Sporar por empréstimo do Sporting fica com opção de o contratar em definitivo no final da época a troco 7,5 milhões de euros. Além disso, a SAD bracarense fica com 10 por cento, que poderá chegar a 15 por cento, mediante o valor de uma futura transferência na próxima janela de mercado.