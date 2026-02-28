O Sporting confirmou que gastou mais de 20 milhões de euros no último mercado de inverno, com destaque para os 14 milhões investidos na contratação de Luís Guilherme ao West Ham, valor que pode chegar aos 17 milhões de euros caso se cumpram os objetivos alinhavados no negócio entre os dois clubes. Os ingleses garantiram ainda 15 por cento das mais-valias geradas numa negociação futura.

A informação consta num comunicado enviado pela SAD leonina à CMVM, no qual é ainda referido que o passe de Souleymane Faye, contratado ao Granada, custou 6,3 milhões de euros, sendo que os espanhóis reservaram 10 por cento de eventuais mais-valias futuras.

Os restantes 100 mil euros, de um total de 20,4 milhões de euros, foram investidos na contratação do jovem avançado angolano Délcio Aurélio, de 18 anos, ao Interclube, que assinou até junho de 2028 com os leões, tal como o espanhol Pablo Valeron, de apenas 16 anos, contratado ao Tenerife sem custos associados.

Em comissões por estes negócios, a SAD do Sporting pagou um total de 330 mil euros.

No campo das saídas, é explicado que Jeremiah St. Juste (Feyenoord) e Matheus Reis (CSKA Moscovo) rescindiram os seus vínculos antes de terem deixado Alvalade, enquanto o Arouca reservou uma opção de compra do passe de José Silva, que foi cedido ao clube do distrito de Aveiro até ao final da temporada.

O empréstimo de Alisson Santos ao Nápoles rende, no imediato, 3,5 milhões de euros aos cofres da SAD liderada por Frederico Varandas, com os italianos a poderem contratar o avançado brasileiro em definitivo até junho deste ano.

O mesmo acontece nos casos de Rodrigo Ribeiro (Augsburgo) e Chris Grombahi (Club Brugge), mas aqui essas opções tornam-se obrigatórias caso se cumpram determinados objetivos.

Nota ainda para os 20 mil euros assegurados pelo Sporting aquando da cedência, até ao final da época, da internacional portuguesa Ana Capeta à Juventus.

De recordar que a SAD leonina fechou o primeiro semestre da temporada 2025/2026 com um lucro de 32 milhões de euros, mais do dobro face ao período homólogo.