O Sporting despediu-se de Conrad Harder através das redes sociais. O avançado dinamarquês, de 20 anos, muda-se para o Leipzig, da Bundesliga, clube com o qual assinou um contrato válido até 2030, confirmando-se a informação adiantada em tempo oportuno pelo Maisfutebol.

O negócio poderá render aos Leões 30 milhões de euros. Desse bolo, 24 milhões são pagos à cabeça, ficando outros seis milhões de euros dependentes da concretização de objetivos.

A SAD leonina assegura ainda 15 por cento das mais-valias geradas numa futura venda do jogador.

Pelo Sporting, Conrad Harder, que há um ano custou 19 milhões de euros ao campeão português, oriundo do Nordsjaelland, apontou 12 golos em 53 jogos.

