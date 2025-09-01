O Sporting despediu-se de Conrad Harder através das redes sociais. O avançado dinamarquês, de 20 anos, muda-se para o Leipzig, da Bundesliga, clube com o qual assinou um contrato válido até 2030, confirmando-se a informação adiantada em tempo oportuno pelo Maisfutebol.

O negócio poderá render aos Leões 30 milhões de euros. Desse bolo, 24 milhões são pagos à cabeça, ficando outros seis milhões de euros dependentes da concretização de objetivos.

A SAD leonina assegura ainda 15 por cento das mais-valias geradas numa futura venda do jogador.

RB Leipzig verpflichtet Conrad #Harder von Sporting Lissabon ✍️🔥



Der dänische Mittelstürmer erhält bei uns einen langfristigen Vertrag bis 2⃣0⃣3⃣0⃣ 🤝



Herzlich willkommen in Leipzig, Conrad 🔴⚪️ pic.twitter.com/QlS4oZX3gz — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 1, 2025

Pelo Sporting, Conrad Harder, que há um ano custou 19 milhões de euros ao campeão português, oriundo do Nordsjaelland, apontou 12 golos em 53 jogos.

