O Sporting iniciou negociações com o Betis para ter o guarda-redes internacional português Rui Silva no plantel já neste mês de janeiro, apurou o Maisfutebol junto de fontes próximas do processo.

Ao que o nosso jornal apurou, os leões propõem um empréstimo até ao final da época 2024/25, com obrigação de compra de três milhões de euros. As conversas estão em andamento, mas nada está decidido ou fechado até ao momento.

Certa é ainda a vontade de Rui Silva, que quer rumar a Alvalade. O guardião de 30 anos está no futebol espanhol há oito anos. Mudou-se do Nacional para o Granada a meio da época 2016/17 e, depois de quatro épocas e meia no Granada, está há três temporadas e meia no Betis, desde o verão de 2021. Tem contrato até 2026.

Tal como o Maisfutebol já noticiou, o plano do Sporting na janela de transferências de inverno passa por adquirir um guarda-redes e um lateral-direito. E nesse sentido, nesta altura, caso seja bem-sucedida a contratação de um novo guarda-redes, a porta de saída por empréstimo estará aberta para o bósnio Vladan Kovacevic, contratado no último verão ao Rákow, da Polónia. Em última hora, esta terça-feira, Alberto Costa deverá mesmo ser o lateral pretendido pelos leões, num negócio que pode rondar os 10 a 12 milhões de euros.

Em 2024/25, Rui Silva, que começou por ser a principal opção na fase inicial da época, leva 17 jogos pelo Betis, dos 29 do clube. Adrián San Miguel fez seis, tal como Fran Vieites, que ultimamente tem sido a aposta na baliza para o treinador Manuel Pellegrini. Rui Silva jogou pela última vez a 1 de dezembro e não foi opção nos últimos sete jogos da equipa de Sevilha.

Rui Silva é internacional A português por uma ocasião. Jogou o Portugal-Israel (4-0) de preparação, a 9 de junho de 2021, precisamente em Alvalade.