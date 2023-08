Fora dos planos de Amorim, Sotiris Alexandropoulos vai reforçar o Olympiakos por empréstimo do Sporting.



Segundo apurou o Maisfutebol, a cedência do médio inclui uma opção de compra de quatro milhões de euros. Caso essa cláusula seja ativada, os leões ficam com 10 por cento de uma futuro venda do jogador de 21 anos.



O negócio está fechado e o regresso de Sotiris à Grécia deverá ser oficializado em breve. O internacional helénico, que fez a formação no Panathinaikos, despede-se de Alvalade com apenas 14 jogos disputados na época passada.