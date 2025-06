O presidente do Sporting assumiu ter acordado não exigir os 100 milhões de euros da cláusula de rescisão de Viktor Gyökeres numa eventual negociação do jogador no próximo verão, mas revelou que ainda não recebeu qualquer proposta pelo goleador e deixou uma garantia: «Por 60 milhões mais 10 milhões de euros ele não sai, porque nunca o prometi».

Frederico Varandas quis explicar o processo na sequência de «tanta informação e contra-informação» com que se deparou nos últimos dias.

«Tudo começou quando terminou a época passada. O Sporting foi campeão, o Viktor fez uma época fantástica e, durante esse mercado de transferências, percebemos que ele ia ficar no Sporting porque não tivemos uma única proposta. Quando a época começa, o agente de Viktor Gyökeres abordou Hugo Viana várias vezes, por vários motivos. Uma das grandes preocupações do agente era a de se, este ano, íamos continuar a exigir a cláusula de rescisão, fixada em 100 milhões de euros por acordo de todos», começou por dizer o líder do clube leonino.

Os contactos redundaram numa reunião «em que estavam apenas o presidente (do Sporting), o agente (de Viktor Gyökeres) e o Hugo Viana», à data o diretor desportivo dos leões.

«Ficou fechado que o Sporting não ia exigir a cláusula de rescisão no final desta época, porque sabíamos que o jogador ia fazer 27 anos e nenhum jogador sai de Portugal com essa idade por 100 ou 90 milhões de euros. Isso é impossível. Depois, sempre soubemos do desejo do Viktor Gyökeres em ir para um clube que pudesse disputar uma Champions League. O Sporting quer jogadores desses e respeita esses sonhos», sublinhou Frederico Varandas.

Nessa ocasião, «o agente quis ancorar a saída a um valor», mas o presidente do Sporting não concordou com essa pretensão.

«Disse que não valia a pena fixar um valor porque não sabíamos o que iria acontecer durante a época. Não sabia se o Viktor podia ter uma lesão grave num joelho, como já tinha tido, ou ia fazer uma época dececionante. Era o primeiro ano que ia jogar a Champions League. Disse que não sabia se iriam ser 40, 60 ou 80 milhões de euros, porque isso ia depender da performance do jogador. Apenas garanti que não iria exigir 100 milhões de euros, ponto final», contou.

Salientando que «o Sporting tem bom senso e palavra», Frederico Varandas avisa que, consigo, «ameaças, chantagens ou ofensas não funcionam», deixando uma garantia: «Viktor Gyökeres não sai por 60 + 10 milhões de euros porque nunca o prometi. E este jogo que o agente está a fazer só piora a situação».

O líder leonino lembrou que, esta temporada, «o Viktor fez 63 golos, 17 assistências, foi segundo classificado na Bota de Ouro e fez seis golos na Champions League», considerando-o mesmo «um dos melhores jogadores que pisaram os relvados portugueses». «E mesmo assim o Sporting não vai exigir os 100 milhões da cláusula de rescisão», sublinhou.

Frederico Varandas garantiu ainda que, «até hoje, o Sporting não teve uma proposta pelo Viktor Gyökeres», recordando que o avançado sueco «tem três anos de contrato» ainda por cumprir.