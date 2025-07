Em trânsito para reforçar o Sporting, o avançado peruano Víctor Guzmán, de 19 anos, explicou, à imprensa do seu país, o projeto que os leões têm desenhado para a sua evolução e confessou que, no início, pensava que o convite não passava de uma brincadeira.

Em entrevista à L1Max, Víctor Guzmán, que se revelou no Alianza Lima, referiu que, inicialmente, vai integrar as equipas secundárias do Sporting. «Conforme as coisas forem evoluindo, poderei ter uma oportunidade na equipa principal. Vou trabalhar. Sei que vai ser difícil, muito complicado, mas vai dar para perceber se estou pronto para ser realmente futebolista», disse.

Sobre o interesse do campeão português na sua contratação, o jovem avançado admitiu ter ficado surpreendido: «Lembro-me de ter dito ao meu empresário “estás a gozar comigo, não?”. No princípio, pensava que era brincadeira, mas estou perto de fazer parte de um grande clube».

Víctor Guzmán diz-se pronto para um capítulo importante na sua ainda curta carreira, encorajado pelo desejo de «dar melhores condições à família no futuro».

«Esta viagem será longa, mas não penso voltar tão cedo», salientou, manifestando ainda o desejo de chegar à Seleção principal peruana.

«É certo que não joguei muito no Alianza Lima, mas aprendi muito com o Paolo [Guerrero] e o Hernán Barcos. Deram-me conselhos e sei que isso me vai ajudar no futuro», completou.

Internacional jovem pelo Peru, Víctor Guzmán deve assinar um contrato válido por três temporadas com o Sporting.