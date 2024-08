O Sporting continua a tentar fechar mais uma peça forte para juntar ao sueco Viktor Gyökeres no ataque e, nas últimas horas, o nome do futebolista brasileiro Vítor Roque, do Barcelona, ganhou força, numa janela de mercado em que já vai longo o interesse no grego Fotis Ioannidis (Panathinaikos).

Antes do jogo com o Nacional, o treinador dos leões, Ruben Amorim, reconheceu a necessidade de reforçar o ataque, mas nunca, nem aí, nem nas últimas semanas, falou diretamente no nome de Ioannidis.

«Precisamos de mais um jogador para o ataque e vou ficar por aqui», afirmou, vincando a ideia de não se estar «sempre à procura de segundas e terceiras opções», deixando nas entrelinhas a ideia de que Ioannidis era o principal alvo.

Ora, certo é que as horas mais recentes trouxeram outro nome além do grego de 24 anos. Vítor Roque, de 19 anos, é apontado na imprensa espanhola como estando próximo dos leões, tal como noticiou o jornal Relevo, dando conta de um acordo possível por 20 milhões de euros, mais variáveis. Já na tarde desta segunda-feira, o jornal As adianta que o Sporting poderá pagar mesmo 30 milhões de euros e que o diretor desportivo dos catalães, Deco, esteve em Lisboa na última sexta-feira para desbloquear o negócio. Faltará apenas o «sim» de Roque sobre a proposta que terá em cima da mesa.

Ora, este último valor (o mesmo que o Barcelona pagou para recrutar Roque ao Athletico Paranaense) supera bem os números associados ao negócio que o Sporting já foi tentando com o Panathinaikos por Ioannidis (a rondar os 20 milhões de euros). Fica agora por perceber se há novos desenvolvimentos nas próximas horas e quem pode, efetivamente, chegar a Alvalade. E por quanto e em que moldes.

Os números de cada um

Quanto ao passado recente, e tendo em conta os distintos contextos (Ioannidis já era figura no Panathinaikos em 2023/24, onde cumpriu a sua quarta época; Vítor Roque chegou ao Barcelona como aposta/promessa de futuro no início do ano civil), percebe-se, por isso mesmo, que Ioannidis teve mais influência no Panathinaikos do que o que Vítor Roque conseguiu no Barcelona.

Porém, há dois aspetos em que ambos mostraram semelhanças. Com a ajuda do Sofascore, parceiro do Maisfutebol, fazemos as apresentações.

Tendo como base os jogos de campeonato nacional (liga grega e liga espanhola) de ambos, desde 1 de janeiro, Vítor Roque e Ioannidis aproximam-se na percentagem de golos conseguidos a cada remate e nos minutos que precisam para marcar. De resto, Ioannidis (15 jogos para 14 de Roque na liga, além de opção primária no Panathinaikos), fez mais golos, teve mais assistências, mais duelos ganhos e mais remates por jogo. O dianteiro helénico tem ainda melhor aproveitamento de grandes oportunidades de golo.

Nos aspetos defensivo, de criatividade e técnica, no cômputo geral, Ioannidis tem melhores índices. Na componente tática e atacante, os dados dão superioridade a Roque.