O Tottenham segue na procura de treinador para a nova temporada, tarefa que se tem revelado mais complicada do que se esperava.

O clube londino terá contactado Julen Lopetegui, que orientou o FC Porto entre 2014 e 2016, mas a proposta terá sido recusada. Quem o diz é o presidente do Sevilha, Jose Castro.

Em entrevista à rádio espanhola Cadena SER, o presidente do clube espanhol admitiu o interesse do clube inglês no seu treinador, mas reconhece que Lopetegui não vai a lado nenhum. «Alguns treinadores são levados por fatores económicos, mas o Julien está bastante feliz aqui e disse-me ainda que seria muito difícil encontrar um melhor sítio do que este para trabalhar», contou Jose Castro.

Os Spurs despediram José Mourinho em abril, estando até ao momento na procura de novo treinador. Antonio Conte e, mais recentemente, Paulo Fonseca estiveram em negociações avançadas, mas os acordos cairam por terra.