O Inter comunicou na terça-feira que acionou a cláusula de recompra do defesa Zinho Vanheusden.

O jogador belga, que representou o Standard Liege durante as últimas três épocas, está de volta ao Inter. O defesa central de 21 anos já tinha jogado nas camadas jovens dos «nerazzurri», regressando a Liège em 2019, à procura de oportunidades no futebol sénior.

Capitão do Standard, com 76 jogos e quatro golos em três anos, recebe agora a oportunidade de voltar ao Inter, apesar de se prever que não fique no plantel. A Gazzetta dello Sport fala de um possível empréstimo ao Génova.