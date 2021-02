O futebolista macedónio Stefan Ristovski foi oficializado, esta terça-feira, como reforço do Dínamo Zagreb, após ter estado três temporadas e meia no Sporting.

Em comunicado, o clube croata não detalha tudo sobre a duração do vínculo, falando apenas de «um contrato plurianual».

«Estou orgulhoso e feliz por ter-me tornado jogador do Dínamo», afirmou Ristovski, citado pelo clube.

Tal como o Maisfutebol noticiou, a transferência de Ristovski de Alvalade para a Croácia, deve render à SAD leonina cerca de um milhão de euros.

Fora dos planos de Ruben Amorim esta época, o internacional macedónio estava a trabalhar com a equipa B.

O lateral-direito de 28 anos regressa ao futebol do país do qual tinha saído em agosto de 2017 para chegar aos leões. Nessa altura estava no Rijeka.