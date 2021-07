O avançado Steven Berghuis está praticamente certo no Ajax. O clube de Amesterdão anunciou um princípio de acordo com o jogador de 29 anos, que acompanhou a seleção dos Países Baixos no Euro 2020.

Berghuis formou-se no Twente. Destacou-se mais tarde no AZ Alkmaar, antes de jogar na Premier League pelo Watford. Desde 2016 que estava em Roterdão, onde era figura principal da equipa. Marcou 87 golos em 199 jogos e vai agora jogar no rival.

O Ajax garantiu ainda a continuidade de um dos capitães da equipa. Dusan Tadic renovou contrato até 2024.