O lateral-esquerdo português Talocha, de 34 anos, vai ser reforço do Tondela. A informação avançada pelo jornal A Bola foi, entretanto, confirmada pelo Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

João Carlos Silva, conhecido como Talocha no futebol, prossegue a carreira nos beirões, depois de ter jogado no Farense nas duas últimas épocas. Em 2024/2025, foi apresentado no plantel dos algarvios e suplente não utilizado na 1.ª jornada (derrota por 2-1 ante o Moreirense), mas o futuro passa pela II Liga.

Natural de Vila Nova de Famalicão, Talocha fez formação no Famalicão, onde jogou na equipa principal de 2009/10 a 2012/13. Passou depois por Vizela (2013 2016), Boavista (2016 a 2019), no Atromitos da Grécia e no Riga FC da Letónia entre 2019 e 2020 e no Gil Vicente de 2020 a 2022.

