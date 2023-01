O Sporting oficializou a contratação de Mateo Tanlongo, confirmando a informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O médio assinou pelos leões até 2027 após ter findado contrato com o Rosario Central e vai ficar com a camisola número 32.



O jogador de 19 anos foi uma aposta de Carlos Tévez no clube argentino e participou em 29 jogos no ano de 2022. Médio-defensivo, o futebolista ainda não marcou qualquer golo como sénior.



O Rosario Central criticou a atitude de Tanlongo no momento em que oficializou a sua saída e ameaçou cortar relações com o Sporting.



Certo é que Tanlongo é mesmo jogador da formação de Alvalade, tornando-se no primeiro reforço desta janela de mercado.

De resto, o argentino já falou sobre a mudança para Portugal e destacou o papel de Ruben Amorim na decisão.