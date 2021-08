Depois de 11 temporadas consecutivas a servir o FC Porto nas camadas jovens e na equipa B, Tiago Matos desvinculou-se dos dragões e vai jogar no Radomiak Radom, sétimo classificado na última liga polaca.



Tiago chegou em 2010 às escolinhas na Constituição e fez todo o percurso até chegar à equipa que compete na II Liga. Esteve em 25 jogos na época anterior.



Com 20 anos, o defesa central/lateral direito despede-se com emoção e diz que será «sempre» mais um portista a apoiar. No Radomiak, Tiago terá o apoio de mais três portugueses: Gonçalo Silva (ex-Belenenses), Filipe Nascimento (ex-Benfica e Ac. Viseu) e Luís Machado (ex-Feirense e Moreirense).



Leia a mensagem de despedida de Tiago Matos ao FC Porto: