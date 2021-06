Toma Basic, médio croata que vai entrar no último ano de contrato com o Bordéus, está na lista de possíveis reforços do Benfica, mas dá prioridade a Itália.

É isso, pelo menos, que assume o representante do jogador, que tem despertado o interesse de vários clubes europeus, incluindo o Nápoles.

«A Serie A está no topo das preferências do Basic. Existem ofertas e vamos avaliar quais podem ser boas soluções para o futuro dele», referiu o empresário Adrian Aliaj ao jornalista italiano Gianluca Di Marzio.

Embora pressionado pela situação contratual do jogador, o Bordéus tem insistido nos dez milhões de euros.

No Bordéus, clube que representa desde 2018, Toma Basic tem sido usado como médio centro, apesar de ter características que lhe permitem jogar a médio defensivo. Trabalhou com o português Paulo Sousa, entre 2018 e 2020, e está na lista de reservas da convocatória da Croácia para o Euro 2020.