O Bordéus está intransigente no valor pedido para negociar o médio Toma Basic com o Benfica. O Maisfutebol apurou que os franceses querem 10 milhões de euros para vender o jogador croata, que tem apenas mais uma época de contrato (até junho de 2022).

O emblema da Luz, por sua vez, não pensa, em princípio, oferecer mais de seis milhões de euros para avançar nas conversas por Basic, até porque também tem interesse em outros jogadores da mesma posição, entre eles Al Musrati, do Sp. Braga.

Ainda segundo o nosso jornal, o médio de 24 anos já comunicou aos seus representantes que gostava de mudar de clube neste mercado de verão. Além do Benfica, o Nápoles está na corrida pela contratação do atleta formado no NK Zagreb e com passagem pelo Hajduk Split, ambos da Croácia.

No Bordéus, onde chegou em 2018/19, Toma Basic tem jogado muitas vezes como 8, mas pode cumprir o papel de 6. É polivalente. Foi treinado pelo português Paulo Sousa, entre 2018 e 2020.