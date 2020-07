O FC Porto enviou a Cláudio Ramos, através dos seus representantes, uma proposta formal para um contrato válido por quatro anos. O guarda-redes do Tondela, internacional português, ainda não assinou o compromisso sugerido pela SAD azul e branca, mas está entusiasmado com a possibilidade de jogar de dragão ao peito.



Nesta altura, confirmou o Maisfutebol junto de fontes do atleta e do emblema beirão, Cláudio tem ainda «dezenas de opções» em cima da mesa, pois termina contrato com o Tondela no final da presente temporada e passa a ser um jogador livre.



De acordo com o que soubemos na manhã deste sábado, Cláudio Ramos estava muito inclinado a aceitar uma proposta financeiramente irrecusável da Turquia, mas a recente entrada em cena do FC Porto mexeu-lhe com o coração e com a própria ambição desportiva, uma ambição que já mostrava em março de 2018 numa entrevista ao nosso jornal.



O próprio Tondela e o Vitória de Guimarães, clube onde Cláudio Ramos se formou, manifestaram interesse em contar com o guarda-redes de 28 anos. Essas possibilidades passaram para um plano secundário assim que o FC Porto se fez ao caminho e contactou diretamente as pessoas que tratam da carreira do futebolista.



O jornal A Bola escreve que Vítor Baía foi uma peça fundamental no processo e que já falou várias vezes com o dono da baliza beirã. Cláudio sabe que no FC Porto partirá atrás de Agustín Marchesín e ainda há Diogo Costa, cuja qualidade já não oferece quaisquer dúvidas. Se Cláudio Ramos se tornar dragão, é muito provável que Diogo saia um ano para ganhar minutos de competição.



O FC Porto e os representantes de Cláudio Ramos reservaram para o final da temporada o anúncio do acordo, mas é provável que ao longo da semana tudo seja devidamente certificado no papel.



O Tondela tem ainda dois jogos fundamentais na luta pela permanência (Sp. Braga em casa e Moreirense fora), mas Cláudio Ramos continua a recuperar de lesão e em dúvida para essas verdadeiras finais.



PERCURSO DE CLÁUDIO RAMOS:



. 2002 a 2004: Paivense

. 2004/05: Académico de Viseu

. 2005/06: Repesenses

. 2006 a 2010: Vitória de Guimarães

. 2010/11: Amarante

. 2011 a 2020: Tondela (267 jogos oficiais)



. Uma internacionalização A e duas internacionalizações Sub20