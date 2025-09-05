OFICIAL: Hugo Félix assina até 2029 com o Tondela
Benfica preserva 50 por cento do passe do médio, que é irmão de João Félix
Benfica preserva 50 por cento do passe do médio, que é irmão de João Félix
Hugo Félix foi, finalmente, oficializado como reforço do Tondela, depois de ter rescindido o contrato que o ligava ao Benfica. Agora, vincula-se até 2029 com os Beirões, que regressaram, esta época, à Liga.
Ao que o Maisfutebol apurou, os encarnados preservam 50 por cento do passe de um jogador que, este verão, esteve muito perto de ser cedido ao Elche, da Liga espanhola, mas acabou por optar pelo emblema da Beira Alta, região da qual é natural.
Nascido em Viseu, o médio de 21 anos volta a “casa” para representar os auriverdes, depois de ter completado a formação entre Os Pestinhas, FC Porto e Benfica. Nas Águias, estreou-se pela equipa principal na época passada, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, frente ao Tirsense.
O internacional jovem português vai vestir a camisola 79 no Tondela. «É um passo importante na minha carreira. Vai ser o meu primeiro ano na I Liga, um campeonato muito competitivo. É bom para evoluir e ganhar outras coisas na carreira, que ainda está no início. O Tondela é um excelente projeto para o que estou à procura», considerou o jogador, citado pelo site do clube beirão.
Hugo Félix, irmão de João Félix, fez parte da equipa do Benfica que conquistou a UEFA Youth League, em 2022.