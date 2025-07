Cedido até ao final da temporada pelo campeão equatoriano em título, LDU Quito, Juanse Rodríguez, médio de 19 anos que é internacional jovem pelo Equador, reforça o meio-campo do Tondela.

O clube beirão, que regressa em 2025/2026 à Liga, revela que o acordo contempla uma opção de compra do passe do jogador, no final da época.

«Sinto-me muito feliz por ter esta oportunidade de estar num clube tão bonito como é o CD Tondela. Sei do significado de estar cá e venho com muita ambição para dar alegrias especialmente aos adeptos, que já sei que são apaixonados e que estão sempre com a equipa. Estou confiante de que estarei à altura dos desafios, por isso posso garantir que darei sempre o melhor de mim», prometeu Rodríguez em declarações ao site do clube.

Tido como uma das principais esperanças do futebol equatoriano, o médio chega a Tondela com o objetivo de somar minutos em competição, importantes nesta fase da carreira, depois de ter participado em apenas um jogo, em 2025, pela LDU Quito, que representava desde os seus 10 anos.

