A nova temporada já começou e os clubes dão nesta altura os últimos retoques nos plantéis antes do fecho do mercado, agendado para o dia 31 de agosto. Entre várias opções, surgem oportunidades de negócio bem baratas e de qualidade. O Maisfutebol traz-lhe uma lista com os 10 jogadores com maior valor de mercado que estão livres para assinar com qualquer clube.

O primeiro lugar pertence a Nikola Maksimovic, que terminou contrato com o Nápoles no final da época passada e está avaliado em 10 milhões de euros. A lista é, de resto, completada por alguns nomes grandes do futebol mundial, como são os casos de Jerome Boateng (ex-Bayern), Diego Costa (ex-At. Madrid) ou David Luiz (ex-Arsenal).

Veja a galeria para descobrir os valores dos restantes jogadores.

*Todos os números apresentados têm como base o site Transfermarkt.