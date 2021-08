Emerson Royal é um dos reforços do Barcelona para a nova época, a primeira desde 2004 sem Lionel Messi no plantel principal. Sem abordar a mediática saída do argentino, o defesa declara a sua ambição em triunfar no clube blaugrana.

«O meu desejo é triunfar no Barcelona. É um sonho estar neste clube tão grande. Queria representar o Barça desde pequeno. Nasci numa favela, num bairro muito pobre, e queria ser futebolista porque via que tinha condições de ajudar a minha família», afirmou o jogador aos meios de comunicação do clube catalão.

Emerson revelou, ainda, ter recebido conselhos de Dani Alves, que representou o clube de 2008 a 2016.

«Deu-me alguns conselhos. Sempre o [Dani Alves] apreciei desde pequeno. Admiro-o pela sua forma de ser e pela sua qualidade. É uma pessoa muito competitiva. É um futebolista e uma pessoa incrível», completou.