O pai e agente do futebolista Zakaria El Ouahdi afirmou que a transferência do lateral-direito do Genk para o Benfica esteve perto, mas acabou por não acontecer.

Mohamed Achahbar detalhou pormenores sobre a situação de mercado das últimas semanas, que acabou por ditar a continuidade do marroquino de 22 anos no clube belga.

«A transferência para o Benfica esteve perto, mas não há ressentimento», afirmou, em declarações ao VoetbalPrimeur, publicadas na noite desta sexta-feira.

Segundo o pai, o jogador, que chegou ao Genk para a época 2023/24, queria a mudança, mas o facto de esta não ter acontecido foi aceite por todos. «Tentámos de tudo, mas não queríamos jogar sujo. Estamos gratos ao Genk. Ele está lá apenas há um ano, a sua grande transferência virá», afirmou Achahbar.

Neste mercado de verão, chegou ao Benfica, para lateral-direito, Issa Kaboré.