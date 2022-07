Gabriel Veron vai ser reforço do FC Porto.

Conforme confirmado pelo Maisfutebol, os dragões chegaram a acordo com o Palmeiras.

Tal como avançado pelo jornalista Bruno Andrade, na manhã desta quarta-feira, o acordo ficou fechado por 10,25 milhões de euros, com o Palmeiras a ficar com 10 por cento do passe.

Gabriel Veron, que marcou o golo da vitória no último jogo da equipa de Abel Ferreira, frente ao Cuiabá, vai assinar por cinco anos com o FC Porto.

O jogador viaja ainda esta semana para Portugal.